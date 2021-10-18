【可持續發展】晉達：用排他法去揀股是基本但絕不足夠　資本市場長遠會「獎賞」ESG高評分企業

▲ 傅偉民認為，資本市場長遠會「獎賞」ESG評分好的企業，並「懲罰」那些製造對環境有負面影響的公司

環境、社會及管治（ESG）是全球趨勢，晉達（Ninety One）董事總經理及大中華區總裁傅偉民表示，過去投資前一向都會先了解公司企業管治、管理架構，只是近年大家開始提倡ESG這個新名字，基金公司可主動向企業的策略發展提供建議，鼓勵其做更多對環境有正面影響的事情。

「全球公司都會有E的元素，每間公司都會排碳，因此都需要制定減碳策略。」他稱，兩、三年前接觸亞洲機構投資者或個人投資者時，他們一般對能源控制的理念較模糊，反應也不熱烈，但隨着各國監管出現轉變，中美積極提倡環保，導致很多投資者進行投資時，都會留意項目對社會或環境是否有正面影響。

晉達調查指78%港受訪者了解淨零碳排放，詳見【下一頁】

傅偉民認為，資本市場長遠會「獎賞」ESG評分好的企業，並「懲罰」那些製造對環境有負面影響的公司，這種市場力量會推動企業在ESG執行方面加強。

「用排他法去揀股是基本，但絕對不足夠，因為只有你不買，但你不能鼓勵其他人不買，而且若只投資零碳企業，便會忽略正在轉型改革的企業，這些有清晰目標去轉型的公司，反而更值得留意。」

晉達兩年前推出投資以減碳為目標的晉達環球環境基金，截至8月底規模達10億美元，成立至今年底化回報32%，跑贏基準指數的18.6%。

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