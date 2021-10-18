▲ 【跨境理財通】3發鈔行等19間港銀獲批 一文看清各銀行產品、開戶方法

「跨境理財通」周二（19日）正式啟動，3間發鈔行及多間國有內銀香港分行等，共19間港銀獲批開展理財通業務，滙豐、恒生、中銀香港、工銀亞洲及招商永隆先後宣布，初期各提供過百款產品。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

理財通明正式開通 19間港銀入閘、3間僅提供南向通｜詳見【下一頁】

滙豐

開展服務時，滙豐會提供超過100隻理財產品，當中「南向通」客戶可投資由國際及區內頂尖基金經理管理，以多種貨幣計價的貨幣市場基金和多元資產基

金、由國際企業及政府機構發行的債券、以及11種貨幣的存款產品。「北向通」客戶則可以選擇多個由首屈一指基金經理管理的混合型基金、債券基金及

貨幣市場基金。

滙豐在大灣區現有的分行中設立了近60家「滙豐大灣區理財通中心」，有專員為客戶開立「跨境理財通」戶口及提供諮詢等服務。客戶亦可前往滙豐於大灣區內其他分行查詢。

滙豐冀港高淨值客戶盈利5年後倍增 今年增聘至少300財富管理人手｜詳見【下一頁】

恒生銀行

恒生將為「跨境理財通」南向通客戶提供超過140種 低風險至中風險的非複雜理財產品，當中包括涵蓋10種不同貨幣的存款產品，包括人民幣及港幣等、另有不同區域或環球策略的香港證監會認可基金，以及多種政府及企業債券。

同時，恒生中國亦將為「跨境理財通」北向通客戶提供多種覆蓋不同資產類別的基金選擇。大灣區的投資者 可透過全面的產品組合，捕捉不同的市場機遇。

中銀香港

參與「北向通」的港人，經中銀香港任何一間分行進行投資者資格核實後，並指定大灣區內地中國銀行賬戶作為「北向通」投資專戶，通過內地中國銀行手機銀行或親身前往大灣區內地中國銀行完成兩地賬戶配對後，便可投資於內地中國銀行精選超過100隻基金和理財產品。香港客戶可通過內地中國銀行網上銀行或手機銀行，或親臨大灣區內地中國銀行網點查詢及認購「北向通」合資格產品。

參與「南向通」的內地投資者，可經大灣區內地中國銀行進行投資者資格核實後，可透過內地見證開戶方式或親臨中銀香港分行開立「南向通」投資專戶，並與内地匯款賬戶配對。中銀香港為「南向通」客戶提

供首批超過100隻理財及投資產品，包括在香港註冊並經香港證監會認可的中低風險基金，主要為股債混合類、固定收益類及貨幣市場類基金，同時亦為客戶提供多元化債券及外幣存款選擇，以滿足客戶資產配

置的需求。

中銀：已申請開展理財通業務 有信心成為首批見證開戶試點銀行｜詳見【下一頁】

工銀亞洲

由即日起，持有香港居民身份證的客戶只需前往工銀亞洲各分行，及工行位於大灣區內九大城市的指定網點，即可開立、配對及綁定「北向通」匯款及投資專戶，用以認購由工行分銷的指定理財產品以及公募基金產品。

若本身已持有境內大灣區工行的I類賬戶及有效的工行網上銀行，於工銀亞洲分行作開戶預審核後，便可安坐家中透過工行手機銀行線上開立「北向通」匯款專戶。其後，客戶透過工行手機銀行內的「跨境理財通」北向通專區，便可隨時隨地進行投資。

當產品到期或贖回後，相應的本金和收益亦可經由於工行的「北向通」投資專戶匯出至客戶綁定的工銀亞洲「北向通」匯款專戶。

工銀亞洲：數十萬港人持工行九市賬戶 可在港申辦理財通戶口｜可見【下一頁】

招商永隆

與招商銀行 （03968） 共同儲備超過500隻具市場競爭力的理財通合資格投資產品 。其中，「北向通」包括由招銀理財與母行共同遴選出的理財產品，當中涵蓋25個子系列共426隻公募理財，以及現有招商銀行 「五星之選」基金池中符合風險評級的基金產品；「 南向通 」則包含逾80隻合資格的公募基金及債券。

相關文章：

【跨境理財通】余偉文：日內公布首批理財通銀行名單 力爭北向通見證開戶

【跨境理財通】花旗香港備近百隻產品迎南、北向通 料首3年貢獻財管收入15%

【跨境理財通】阮國恒：已接收20銀行申請 力爭最快10月中開展業務