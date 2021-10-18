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李寧2331股價再躍動　業務增長俏話你知買賣策略

股市 19:05 2021/10/18

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李寧 （02331） 股價連升四個交易日，今日收市升近3%，報87.55元。李寧盈利增長看俏，有舉趣的投資者買賣操作上可如何部署？石Sir為你分析。立即收看/收聽：

*重溫《石Sir午市閒談》足本版：今日推介中銀香港：【按此 - 附time code】*

*重溫《ET開市直擊》足本版：資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠【按此 - 附Time code】*

欄名 : 3分鐘睇股

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李寧 經濟 李寧（02331） 香港

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