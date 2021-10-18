李寧2331股價再躍動 業務增長俏話你知買賣策略 股市 19:05 2021/10/18 分享： 李寧 （02331） 股價連升四個交易日，今日收市升近3%，報87.55元。李寧盈利增長看俏，有舉趣的投資者買賣操作上可如何部署？石Sir為你分析。立即收看/收聽： *重溫《石Sir午市閒談》足本版：今日推介中銀香港：【按此 - 附time code】* *重溫《ET開市直擊》足本版：資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠【按此 - 附Time code】* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 有色金屬股造好 金價、銅價前景樂觀？ 今日 有色金屬股造好 金價、銅價前景樂觀？ 中電首三季售電量增4.1% 股價前景為你分析 今日 中電首三季售電量增4.1% 股價前景為你分析 太平洋航運（02343）股價反彈逾一成 航運股逆市升又再炒過？ 今日 太平洋航運（02343）股價反彈逾一成 航運股逆市升又再炒過？ 內銀股料隨後市向好 邊隻較值搏 今日 內銀股料隨後市向好 邊隻較值搏 內地第3季GDP按年增長放緩至4.9%遜預期 第4季表現成今年關鍵？ 今日 內地第3季GDP按年增長放緩至4.9%遜預期 第4季表現成今年關鍵？ 李寧 經濟 李寧（02331） 香港