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【薪酬走勢】疫情下打工仔加薪幅度創10年新低 料明年平均加薪3%

理財智慧 19:33 2021/10/18

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疫情重創本港經濟近2年，不少企業經營困難。香港人力資源管理學會今日（18日）公布2021年薪酬趨勢調查結果，68.6%機構表示於今年加薪；30.5%凍薪；更有1%表示減薪。數據指出僱員今年平均加薪幅度為1%，較往年的1.4%低，同時創10年新低。

數據顯示，今年獲加薪的僱員比例為34.5%，而68.6%僱員則被凍薪。僅得37%受訪機構表示僱員來年將獲加薪，6%機構預期凍薪，57%機構則未決定。至於預料明年1月至4月期間加薪的機構，平均加薪幅度為3%。

學會今年1月至9月，訪問了16個不同行業，總共115間機構，涉及全職僱員人數達162,800人，以了解僱主於今年1月至8月期間，對僱員薪酬、花紅發放及福利的變動和趨勢。調查發現，僱員今年整體平均基本薪金調整為1%，扣除通脹後，實質基本薪金升幅度為-0.4%，是10年來首次出現負數。

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調查又指，中型企業（聘用不足500至1000名僱員）在2021年的平均加薪幅度達2.8%，為眾多企業中最高，小型企業（少於500人）則平均加薪1.4%；而大型機構（多於1000人）平均加薪幅度最少，僅0.7%。

花紅方面，有91.3%機構今年設非固定花紅制度，75%僱員獲納入計劃當中，平均金額為1.59個月基本薪酬。獲發固定花紅的僱員，平均花紅金額為1.01個月基本薪酬。

展望來年，在105間提供數據的機構中，57%受訪機構對來年加薪情況未有計劃，僅得37%受訪機構表示僱員將獲加薪，6%機構預期凍薪；至於預料明年1月至4月期間加薪的機構，學會預期明年企業平均加薪幅度為3%。

本年度數據反映企業對薪酬調整抱持審慎態度，人力資源管理學會副會長孔于人表示，雖受疫情影響，但對比2003年沙士，1%的平均薪酬加幅並不算差，形容屬「講得過去」，期望政府來年再推出紓困措施，幫助企業及僱員走出逆境。

【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮

 

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責任編輯：龍紀瑩

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