【跨境理財通】本港銀行明起開辦「跨境理財通」業務　19間銀行名單一覽

香港金融管理局（金管局）今日（18日）公布可開展「跨境理財通」業務的香港銀行名單。相關銀行及其內地伙伴銀行，經內地相關監管機構納入跨境理財通業務試點範圍後（由內地相關監管機構於今日另行公布），最早可以於明日（19日）一同開始提供跨境理財通服務。

香港銀行 內地伙伴銀行 上海浦東發展銀行股份有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 大新銀行有限公司 大新銀行（中國）有限公司 中信銀行（國際）有限公司 中信銀行股份有限公司 中國工商銀行（亞洲）有限公司 中國工商銀行股份有限公司 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 中國民生銀行股份有限公司 中國民生銀行股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國銀行（香港）有限公司 中國銀行股份有限公司 交通銀行（香港）有限公司 交通銀行股份有限公司 招商永隆銀行有限公司 招商銀行股份有限公司 東亞銀行有限公司 東亞銀行（中國）有限公司 花旗銀行（香港）有限公司 廣發銀行股份有限公司 南洋商業銀行有限公司 南洋商業銀行（中國）有限公司 恒生銀行有限公司 恒生銀行（中國）有限公司 星展銀行（香港）有限公司 星展銀行（中國）有限公司

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 香港上海滙豐銀行有限公司 滙豐銀行（中國）有限公司 渣打銀行（香港）有限公司 渣打銀行（中國）有限公司 華僑永亨銀行有限公司 平安銀行股份有限公司 興業銀行股份有限公司 興業銀行股份有限公司

金管局總裁余偉文表示：「我非常高興見到多間香港銀行已完成相關準備工作，可以開始推出跨境理財通服務。考慮到這將是很多零售投資者進行的首次跨境投資，我們會密切留意跨境理財通的運作情況，並與業界共同加強投資者教育及投資者保障工作。我們也會與業界保持聯繫，適時共同探索跨境理財通的優化措施，以期為香港的銀行及財富管理行業帶來更多增長機遇。」

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金管局表示，將會繼續處理餘下香港銀行提交的自我評估，並適時於金管局的跨境理財通網頁更新可開展跨境理財通業務的香港銀行名單。

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