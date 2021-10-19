英國筍工年薪逾25萬 只需每日瞓覺同睇Netflix

英國多個行業人手短缺，逼使企業要出動高薪爭聘人手。當地近日出現一份「筍工」，每周工作36小時，只需要天天睡覺、在床上玩手機或收看視頻串流平台Netflix，可賺取2.4萬英鎊年薪（約25.6萬港元），相信是不少人夢寐以求的好工作。

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英國豪華床褥訂製商Crafted Beds，為確保顧客享受最優質的床褥，正招聘全職測試床褥的員工，只要躺在不同的床褥上睡覺、玩手機、睇Netflix，評估床褥的舒適程度。每周只需工作37.5小時，即可賺取達2.4萬英鎊年薪（約25.6萬港元）。

床褥測試員無需前往固定場所工作，公司會每周運送一張床褥去測試員住所，即使足不出戶，躺在家中床上亦可賺錢，被一眾網民堪稱「絕世筍工」。

Crafted Beds的市場部經理狄龍（Brian Dillon）表示，客戶對床褥滿意度對公司來說意義重大，因此，聘請床褥測試員是維持客戶評價策略的一部分，亦強調此職位對於團隊來說是不可或缺。

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值得注意的是，申請人需年滿18歲或以上，而且長期居住在英國，以及可以不受其他因素影響下認真測試床褥。工作更要求測試員具有足夠的英語書寫能力及溝通技巧，需要每周對各款床褥作評核。

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責任編輯：郭麗明