【樂園門票】香港迪士尼新設699元 「特定日子」門票 持「樂悠咭」長者可享100元門票優惠

香港迪士尼樂園度假區今日（18日）公布新的樂園門票價格分級制，由10月19日起生效，樂園新設「特定日子」的 1 日標準門票價錢為699元，1日小童門票則為524元；而「普通日子」的所有 1 日門票種類票價則維持不變，定價為639元。

至於樂園「奇妙處處通」年票計劃，成人金卡會籍新價格為港幣 2,228 元，成人白金卡會籍新價格 為港幣 3,998 元；成人銀卡會籍價格將維持不變。至於學生及小童銀卡會籍、金卡會籍和白金卡會 籍新價格分別為港幣 950 元、港幣 1,588 元及港幣 2,878 元。

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而第一個「特定日子」將定於 11 月 20 日。因此在 2021 年 11 月 19 日或以前，客人可繼續以現行價格購買「奇妙處處通」會籍。

由今年10月 19 日至 2022年10月19日，年齡介乎60至64歲持有「樂悠咭」之香港居民，可享以100元購買一日門票， 等同長者 (65 歲或以上) 票價。長者一日門票及「奇妙處處通」長者會籍價格則維持不變，同時合資格殘疾人士亦可繼續享7折購買「普通日子」及「特定日子」的1日門票折扣優惠。

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責任編輯：潘曉豐