【新股IPO】微泰醫療2235超額認購5.79倍 一手中籤率80.01%

微泰醫療（新上市編號:02235）將於明日掛牌，該股是次於全球發售6,352.95萬股，其中10%於本港作公開發售，其公開發售部分錄得超額認購約5.79倍，以每手100股計，一手中籤率為80.01%，投資者認購兩手就能穩獲一手。此外，該股是次以接近招股價上限30.5元定價，其招股價介乎7.7至31.15元。公司的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛及中金，聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人為中信證券。

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根據相關基石投資協議，公司的基石投資者已認購合共3,917.13萬股，佔公司已發行股本約9.2%。當中，Invesco Advisers, Inc.認購893.16萬股，佔上市後股本2.1%；UBS AM Singapore認購637.97萬股，佔上市後股本1.5%。

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微泰醫療為提供糖尿病治療及糖尿病監測醫療器械的生物科技企業，是次集資所得，其中31%分配予核心產品；35%分配予持續血糖監測系統；11%用於第二代貼敷式胰島素泵系統的臨床前研究、臨床試驗、註冊、生產及商業化；8%分配至其他產品及在研產品的臨床前研究、臨床試驗、註冊、生產及商業化；5%將用於為建立公司基於雲端大數據的糖尿病管理平台提供資金；及10%將分配用於營運資金及其他一般公司用途。

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記者：張以正