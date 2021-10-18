  • 25°C
香港時間 : 20211018日 (一) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】微泰醫療2235超額認購5.79倍 一手中籤率80.01%

股樓投資 18:44 2021/10/18

分享：

微泰醫療（新上市編號:02235）將於明日掛牌，該股是次於全球發售6,352.95萬股，其中10%於本港作公開發售，其公開發售部分錄得超額認購約5.79倍，以每手100股計，一手中籤率為80.01%，投資者認購兩手就能穩獲一手。此外，該股是次以接近招股價上限30.5元定價，其招股價介乎7.7至31.15元。公司的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛及中金，聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人為中信證券。

【延伸閱讀】大行點睇：國泰君安指新能源發電有3條投資主綫 推薦10大股份

    點擊圖片放大
    +10
    +9

根據相關基石投資協議，公司的基石投資者已認購合共3,917.13萬股，佔公司已發行股本約9.2%。當中，Invesco Advisers, Inc.認購893.16萬股，佔上市後股本2.1%；UBS AM Singapore認購637.97萬股，佔上市後股本1.5%。

MIRROR六子12月演唱會再推「天價」換飛新玩法 粉絲：在測試我們底綫？【見下頁】

微泰醫療為提供糖尿病治療及糖尿病監測醫療器械的生物科技企業，是次集資所得，其中31%分配予核心產品；35%分配予持續血糖監測系統；11%用於第二代貼敷式胰島素泵系統的臨床前研究、臨床試驗、註冊、生產及商業化；8%分配至其他產品及在研產品的臨床前研究、臨床試驗、註冊、生產及商業化；5%將用於為建立公司基於雲端大數據的糖尿病管理平台提供資金；及10%將分配用於營運資金及其他一般公司用途。

同場加映：【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

港股 IPO

下一篇文章

【職場熱話】 求職者當面被指不適合 事後驚見公司偷用構思辦活動 網民：真是太無良
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Elon Musk再成全球首富 身家等於比爾蓋茨加巴菲特總和
Elon Musk再成全球首富 身家等於比爾蓋茨加巴菲特總和
【樓市熱話】5年前賣自住樓賺2球 最終與老婆離婚收場 網民：一個抉擇影響一生
【樓市熱話】5年前賣自住樓賺2球 最終與老婆離婚收場 網民：一個抉擇影響一生
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【利財筆記】自製長糧 千萬富豪月收4萬
【利財筆記】自製長糧 千萬富豪月收4萬
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
MIRROR六子12月演唱會再推「天價」換飛新玩法 粉絲：在測試我們底綫？
MIRROR六子12月演唱會再推「天價」換飛新玩法 粉絲：在測試我們底綫？