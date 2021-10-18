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【招聘懶人包】勞工處下周舉辦招聘日　行政統籌、製作開發月薪過2萬　一文看清有何職位請人？

科技 18:35 2021/10/18

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為期兩日的招聘中，以香港盲人輔導會提供不乏門檻較低，相對薪金較高的職位空缺，包括行政統籌，月薪由17,410元至21,155元，每周工作5天。主要負責一般文職及行政工作，接待工作和解答查詢，入職條件須持學士學位並有2年經驗，有良好粵語及英語。

勞工處將於未來數日舉辦就業中心招聘日，分別於明（19日）在屯門好勝大廈地下、上水廣場，以及周五（22日）在荃灣政府合署舉行。有關招聘共有11間機構參加，合共提供約95個職位空缺，包括零售業職位﹑文員﹑治療助理以及電工等。

【職場招聘】政府招聘6個公務員學位職系　提供合共逾200個職位空缺

【資助中小企】渣打資助500萬請人　供數碼營銷、文字創作等「十大零工」職位

為期兩日的招聘中，以香港盲人輔導會提供不乏門檻較低，相對薪金較高的職位空缺，包括行政統籌，月薪由17,410元至21,155元，每周工作5天。主要負責一般文職及行政工作，接待工作和解答查詢，入職條件須持學士學位並有2年經驗，有良好粵語及英語。

該會還有招聘製作開發員，月薪由21,405元至24,095元，每周工作5天。主要協助支援中心部份資訊科技設施或系統的測試及維護，撰寫簡單的用戶手冊，協助文稿整理、ePub電子書製作。入職條件須持專上文憑，若持有電腦相關文憑及相關工作經驗優先。

助理書刊製作員的月薪則可達19,015元，工作包括協助文稿整理、ePub電子書製作及文字校對工作，入職條件須持學士學位並有2年經驗，懂MS Word和MS Exce。並且中英語文達可校對DSE教科書水平，有文字校對或ePub電子書排版工作經驗優先。

求職者可先自行致電求職機構預約時間面試，或直接到現場報名。同時須帶備有效身份證明文件、履歷表、照片、學歷及工作證明，以便即場辦理求職申請。

【人才搶奪】IT人才就業機會多　重視企業文化及發揮空間

記者：黃顯晴

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就業 零售 學士 上水 荃灣 屯門 行政 勞工處 履歷表

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