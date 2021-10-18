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【樓市現象】卓爾居三房戶970萬易手　何解買家不惜賣九龍市區樓　決意搬入屯門？

股樓投資 18:30 2021/10/18

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向來有人詬病「大西北」地區交通不便，最近卻有換樓客決心沽出市區樓，搬入屯門，原來是因為看好北區未來發展。

中原地產鍾宏遠表示，卓爾居6座低層F室成交，實用面積706平方呎，三房套房間隔，叫價1000萬元，議價後以970萬元成交，折合實用呎價13739元。

鍾宏遠續指，買家為換樓客，原居於九龍，由於看好屯門區基建前景，加上可受惠北部都會區發展，遂沽出市區兩房單位，遷入屯門，鍾情卓爾居鄰近鐵路站，位置方便，間隔實用，加上家人亦居於附近，一睇即中，議價後立即入市。

據了解，原業主於2007年3月以239萬元買入單位，持貨14年轉售，帳面獲利731萬元，單位升值3.1倍。

代理表示，受惠北部都會區及基建發展，近日屯門區二手交投持續加快，連上述成交，卓爾居單日連錄2宗成交。

延伸閱讀︰【大行點睇】滙豐指港股過度調整　兩大板塊尋寶推薦7股【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 卓爾居 屯門區 屯門 中原地產

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