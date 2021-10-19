拜登遭批評虛偽 被發現違反防疫措施

美國為應對新冠病毒傳播，華盛頓特區等地強制要求民眾在室內佩戴口罩。惟美國總統拜登近日被發現，在華盛頓特區的餐廳離開時未有佩戴口罩，違反當地防疫措施。美國媒體報道，華盛頓特區市長鮑澤早前亦多次被發現未遵守室內口罩令。

為何拜登屢用假場景發聲明？ 前白宮顧問爆有玄機 【下一頁】

社交平台Twitter上流傳影片顯示，拜登（Joe Biden）及第一夫人吉爾（Jill Biden）在離開華盛頓特區高檔意大利餐廳Fiola Mare時，未有佩戴口罩。當時拜登手中拿著口罩，夫婦2人行為明顯違反特區防疫規例，身旁的一眾特工則全數佩戴口罩。

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美國專欄作家約翰遜（Benny Johnson）在Twitter上質問拜登，要求他解釋為何可以不遵守其他美國人需要遵守的規例。亦有不少網民批評，拜登做法令人感覺十分虛偽（hypocrisy）。

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因應Delta變種（印度首先發現）導致新冠肺炎確診激增，華盛頓特區7月宣布重推室內口罩令，未遵守規例的機構或面臨警告、罰款甚至吊銷牌照等處罰。

Fiola Mare網站顯示，餐廳遵守特區行政命令，所有2歲或以上人士除非進食期間，一律必須佩戴口罩。Fiola Mare暫未對影片發表評論。

此外，親共和黨媒體霍士新聞（Fox News）報道，華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）亦被發現違反室內口罩令。她首先被拍攝到在命令生效前數小時，參與喜劇演員生日派對時未有佩戴口罩；而在口罩令生效數小時後，又在室內婚宴上被發現未有佩戴口罩。

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責任編輯：李俊儀