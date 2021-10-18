【Facebook】Facebook被揭AI無法偵測仇恨言論　高層發文反駁

社交媒體Facebook是大眾接觸資訊的重要渠道，但仇恨性言論的問題卻日益嚴重。Facebook近年也積極採取行動，例如設立人工智能（AI）系統，以保障用家免受仇恨言論的傷害。惟近日有外媒引述內部文件指出，Facebook的AI系統其實並不能持續地偵測並刪除仇恨言論和暴力相關的言論。

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外媒華爾街日報報道引述一份Facebook員工所提供的文件指出，在今年3月發現該企的動化系統僅能偵測及移除平台上3%至5%具仇恨言論的文章，也只有1%的言論違反禁止煽動暴力的平台政策。該文件也提到，Facebook的演算法不足以確定內容是否真的違反規則而須移除時，該平台會減少向用戶顯示該文中的頻率，然而發布該篇文章的帳號其實並不會受到任何懲罰。

此外，內部文件還顯示，Facebook在2年前減少人工審核人員審視違規內容的時間，藉此調整以減少申訴數量。華爾街日報批評，Facebook在統計數據中誇大了這項技術的效用。

相關消息傳出後，Facebook誠信事務副總裁Guy Rosen在官方網誌上立刻駁斥，強調該報道含有錯誤內容，並故意扭曲公司的進步。他直言：「其實不止用戶，就連Facebook以及廣告商都不希望在平台上看到仇恨言論。」而該平台對移除仇恨言論的情況也是相當透明。

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Rosen認為，大眾僅關注在內容移除上，但這方法只是Facebook用來的其中應對方法，但其實Facebook如何使用各種工具減少這些內容更為重要。他引述Facebook日前發布的《社群守則執行報告》顯示，平台上每1萬次觀看貼文內容，只有5次會看到仇恨言論，比例為0.05%，在過去3季已下降50%。

責任編輯：何子澄