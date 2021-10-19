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西班牙女作家「現身」領獎 嚇壞國王與王后

環球社會熱點 08:35 2021/10/19

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西班牙上周舉辦的文學頒獎禮上，出現一幕「嚇人」畫面。當宣布得主為一位女作家後，3名男性走上台領獎，親口承認他們不是代領，女作家其實為3人合作的化名，讓在場眾人無不訝異，包括西班牙國王費利佩六世及王后萊蒂齊亞。

西班牙主教為愛辭職 與色情女作家結婚 【下一頁】

作為西班牙文學界一大盛事，上周五舉行的行星小説獎（Premio Planeta de Novela），邀請到國王費利佩六世（Felipe VI）及王后萊蒂西亞（Queen Letizia）為座上客與頒獎嘉賓。

今年冠軍得主落在名為莫拉（Carmen Mola）的女性作家之手，「她」的未發行歷史懸疑小說作品《La bestia》脫穎而出。然而，登台領獎的卻是3位男性，同為電視台編劇的馬丁內斯（ Agustín Martínez）、迪亞斯（Jorge Díaz）及馬塞羅（Antonio Mercero）。

3人當場公布驚天消息，原來莫拉為3人創作的虛擬人物，他們才是真正作者。

按照莫拉經理人在網站的介紹，莫拉是一位馬德里出生的作家，並以化名寫作，保護其真實身份。同時，經理人接受西班牙傳媒訪問時，透露莫拉已成家及有小朋友，亦是大學教授。豈料，一切全是虛構。

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【歐國聯】麥巴比攻入關鍵球 法國險勝西班牙奪冠 【下一頁】

消息一出震驚西班牙文壇，但並非全部人欣然接受。女作家兼女性主義者希梅諾（Beatriz Gimeno）批評，3人不止捏造一個女性身份，更向記者就虛假女性人生大放厥詞，欺騙讀者及大眾。

莫拉的作品在西班牙以血腥及生動聞名，加上早前「公開」的已婚大學教授身份，兩者之間的衝突及反差明顯，過去被西班牙傳媒認為有效的宣傳工具。

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責任編輯：吳漢培

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