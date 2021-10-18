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【麥當勞 X MIRROR】登記為麥當勞APP會員 捐款20元 有機會獲MIRROR Be 3 Party門票一張（附手機教學圖）

理財智慧 18:36 2021/10/18

分享：

麥當麥自今日（18日）宣佈，麥當勞叔叔之家將與MIRROR合作，於11月3日下午舉行MIRROR Be 3 Party 的活動，屆時將有MIRROR成員參與。而參加方法為只要於2021年10月22日或之前成功登記為麥當勞App的會員及即日至2021年10月22日（下午2時或之前）用麥當勞App內指定捐款券，捐款港幣$20予麥當勞叔叔之家慈善基金 Ronald McDonald House Charities，幫助病童及其家庭，即有機會獲得活動門票一張，而名額上限為300名。

一按附手機教學圖：

    點擊圖片放大
    +13
    +12

詳情如下：

派對時間及地點：

日期：2021年11月3日(星期三)

登記入場時間：下午2時

派對開始時間：下午3時

地點：九龍灣國際展貿中心

注意事項：

得獎結果將於10月28日透過電郵通知得獎者。

請確保於麥當勞App提供之電郵地址及手提電話號碼屬於你本人，因會用作得獎通知及入埸時核實身份之用。

活動條款及細則：

參加者必須在派對當日年滿16歲。

捐款者同意不收取捐款收據作稅務之用。

獎品將根據預定序列分配。得奬取決於得獎者在該序列中的位置。

每名合資格參加者只能獲奬一次。

如有任何爭議，麥當勞持最終決定權。所有時間及排序均以麥當勞之系統為準。

麥當勞可按超出其控制範圍以外之一切情況，尤其新冠疫情發展、派對內容的一切情況，而更改派對日期時間形式等細節。不論任何情況，包括派對取消，麥當勞將不會負上任何責任，活動參加者同意放棄所有追究權利。

若此條款及細則的中英文版本有差異之處，以英文版本為準。

延伸閱讀：

【麥當勞優惠】12蚊歎勁辣脆雞塊配細汽水繼續登場 25蚊魚柳飽超值套餐強勢回歸

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責任編輯：關海儀

 

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