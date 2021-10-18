【樓市現象】業主本想賣樓　後轉軚放租　低市價租出又一村花園單位　仍享5.6厘回報率

豪宅市場近來「跑輸大市」，更有個別屋苑錄得蝕讓成交。有業主就改變思路，由賣樓變出租單位，由於單位是多年前買入，現以低市價租出，仍可賺取高回報率。中原地產余社朝表示，分行最新促成一宗又一村花園租賃成交，單位為B13座高層C室，實用面積801平方呎，採三房套房間隔，外望開揚市景，原先以1,880萬元放售，近日改變主意，以3.4萬元放租，最終以3.2萬元租出，略低於市價3%，折合實用呎租40元。

余社朝指，上址業主於1995年以680萬元購入單位，是次成功租出，可享高達5.6厘租金回報。

又一村為九龍塘半山豪宅屋苑，共有53座，提供488伙，實用面積由614呎至1,880呎。雖然屋苑早於1986年落成，樓齡不算新，但屬罕有低密度項目，由太古集團發展，且交通便利，對市場人士有一定吸引力。

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