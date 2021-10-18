【著數優惠】YATA會員有機會獲3倍積分！一田購物優惠日eShop網上率先買10月20日登場

半年一度的一田購物優惠日於11月24日至30日期間舉行，為期7日，而一田購物優惠日eShop將率先10月20日至31日登場，為期12日，市民凡累積消費每滿$3,000更可獲$100優惠券，多買多送，最多可獲6張，信用卡即減優惠則高達5%，而YATA-fans會員於周三購買更獲3X優惠。

是次優惠日分別為4大主題，包括美妝、家電、廚具以及美食券等，最低可獲3折購物優惠；並加強急凍/冷凍陣容，一於平買貴食打邊爐美食，包括水餃、大貢丸、真打稻庭風烏冬及急凍仿松葉蟹棒肉等。

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值得注意，凡使用一田信用卡結帳，單一訂單簽帳每滿1,000元，即可獲50元折扣，每張訂單最多可獲100元折扣，若同時使用YATA-Fans手機App，並於下單前連結一田eShop帳戶，網購每滿$1賺1分。另外，優惠日更推出eShop限定星期三 3倍積分優惠，首日就有3倍積分。購物優惠日率先買期間，累積消費每滿$3,000更可獲$100優惠券，多買多送，最多可獲6張！

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現時只需消費滿60元，便可享用嘉里電子商務送貨服務(急凍食品不設送貨服務)，並可自由選擇送貨日期。除送貨服務，顧客更可選擇免費到沙田、大埔、荃灣及北角取貨，香港區顧客自取更方便。今次更提早自取/送貨安排, 自取由11月11日至11月21日，送貨服由11月18日至12月8日，於實體店舉行購物優惠日前送貨或自取。

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責任編輯：潘曉豐