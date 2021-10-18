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【大行點睇】理財業務體系正在建立 中金料招行長綫跑出

股樓投資 17:57 2021/10/18

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中金發表報告，預計招商銀行 （03968） 即將公布的第三季業績中，收入將按年增13.6%，首三季收入升13.5%。在資產質量穩定下，中金預計招行信用成本將延續上半年下降的趨勢，因此估計第三季純利按年升16.1%。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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中金估計，招行「大財富戰略」持續有效，財富管理體系正在完善，相關收入將持續提高，令公司股本回報率長遠跑贏其他同業。中金維持公司「跑贏行業」評級，目標價維持90.59元不變。

招行今日股價跌2%至90.59元。

 

同場加映   【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 純利 目標價 招商銀行（03968）
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