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【異動板塊】 銅價突破1萬美元 滙豐環球﹕銅價將維持高位 銅礦股受捧

股樓投資 17:54 2021/10/18

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滙豐環球研究發表報告指，在需求穩定增長及供應憂慮下，料銅價會保持在高位，因此上調今年銅價預測1%，明年則調升3%，以反映今年以來的平均價更高。惟該行將江西銅業（00358）評級，由「買入」降至「持有」，目標價由22.3元降至14.5元；維持洛陽鉬業（03993）「買入」評級，目標價由7.2元降至6.6元；維持五礦資源（01208）「買入」評級，目標價由6.5元降至5.1元。

【阿里巴巴 9988】 獲股神拍檔芒格大舉加碼 單季增持阿里巴巴8成【見下頁

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與此同時，該行指銅價也有下行風險，包括中國及外國市場的風險憂慮。該行指出，中國的銅消費雖然穩定，惟近日因限電及房地產市場收緊令工業活動放緩；而在中國以外市場的能源成本見上升，尤其是歐洲，或會令銅消費增長放慢。該行指，銅仍為其大宗商品覆蓋下推薦的金屬之一，主因預期銅市在明年會繼續出現短缺，需求足以抵銷礦石供應的增加有餘。

倫敦期銅近日重上每噸10,000美元水平，今日（18日）亦再創近5個月新高，帶動銅礦股有追捧。洛鉬升7%，報5.35元，為升幅最多的銅礦股；五礦資源及江西銅亦升5%，分別報3.91元及15.66元；紫金礦業（02899）報11.5元，升4.2%。

同場加映﹕【iM會客室】恆大外債骨牌 下周見真章

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記者：郭秀慧

銅價 商品 買入 洛陽鉬業（03993） 紫金礦業（02899） 五礦資源（01208） 江西銅業（00358）
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