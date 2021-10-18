中電首三季售電量增4.1% 股價前景為你分析 股市 17:50 2021/10/18 分享： 中電控股 （00002） 公布，今年首三季香港售電量較去年同期升4.1%，同時宣派第三期中期股息每股0.63元。中電股價前景如何？石Sir為你分析。立即收看/收聽： 足本版請看↓或【按此】石Sir今日推介-中銀香港 *重溫今日《ET開市直擊》-資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠【按此】* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 太平洋航運（02343）股價反彈逾一成 航運股逆市升又再炒過？ 今日 太平洋航運（02343）股價反彈逾一成 航運股逆市升又再炒過？ 內銀股料隨後市向好 邊隻較值搏 今日 內銀股料隨後市向好 邊隻較值搏 內地第3季GDP按年增長放緩至4.9%遜預期 第4季表現成今年關鍵？ 今日 內地第3季GDP按年增長放緩至4.9%遜預期 第4季表現成今年關鍵？ 旅行喼好好賣？ 新秀麗（01910）升逾4%破位可跟進 2021/10/15 旅行喼好好賣？ 新秀麗（01910）升逾4%破位可跟進 航運股齊捱沽 中遠海控（01919）股價挫一成有貨怎麼辦 2021/10/15 航運股齊捱沽 中遠海控（01919）股價挫一成有貨怎麼辦 你可能感興趣 太平洋航運（02343）股價反彈逾一成 航運股逆市升又再炒過？ 今日 16:15 太平洋航運（02343）股價反彈逾一成 航運股逆市升又再炒過？ 內銀股料隨後市向好 邊隻較值搏 今日 13:05 內銀股料隨後市向好 邊隻較值搏 內地第3季GDP按年增長放緩至4.9%遜預期 第4季表現成今年關鍵？ 今日 12:40 內地第3季GDP按年增長放緩至4.9%遜預期 第4季表現成今年關鍵？ 最新專欄文章 更多 太平洋航運（02343）股價反彈逾一成 航運股逆市升又再炒過？ 今日 太平洋航運（02343）股價反彈逾一成 航運股逆市升又再炒過？ 內銀股料隨後市向好 邊隻較值搏 今日 內銀股料隨後市向好 邊隻較值搏 內地第3季GDP按年增長放緩至4.9%遜預期 第4季表現成今年關鍵？ 今日 內地第3季GDP按年增長放緩至4.9%遜預期 第4季表現成今年關鍵？ 旅行喼好好賣？ 新秀麗（01910）升逾4%破位可跟進 2021/10/15 旅行喼好好賣？ 新秀麗（01910）升逾4%破位可跟進 航運股齊捱沽 中遠海控（01919）股價挫一成有貨怎麼辦 2021/10/15 航運股齊捱沽 中遠海控（01919）股價挫一成有貨怎麼辦 港股 中電 香港 中電控股（00002）