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中電首三季售電量增4.1%　股價前景為你分析

股市 17:50 2021/10/18

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中電控股 （00002） 公布，今年首三季香港售電量較去年同期升4.1%，同時宣派第三期中期股息每股0.63元。中電股價前景如何？石Sir為你分析。立即收看/收聽：

足本版請看↓或【按此】石Sir今日推介-中銀香港

*重溫今日《ET開市直擊》-資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠【按此】*

欄名 : 3分鐘睇股

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