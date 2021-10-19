三星計劃明年推出自駕船系統　可辨別障礙物、偵測船隻距離

近年自動駕駛技術逐漸普及，除了應用於自駕車之外，市場上也正在研發商用自駕船。外媒報道指，三星重工（Samsung Heavy Industries）日前完成自駕船海上測試，並計劃明年推出自家遙距自駕系統，加快商業應用。

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外媒報道指，三星重工自駕船現已進入開發第二階段，測試船隻採用遙距自駕系統「Samsung Autonomous Ship」，可收集路徑、速度、燃料消耗及維修狀況等數據，從而識別其他船隻及障礙物，評估碰撞風險及規劃航線等。另外，海上控制塔可透過屏幕來監控自駕船，並保持24小時通訊。

三星重工造船和海洋研究負責人Kim Hyun-jo稱，公司計劃在2025年進入第三階段開發，並在明年將「Samsung Autonomous Ship」系統商業化。據南韓海洋漁業部（Ministry of Oceans and Fisheries）數據顯示，直到2025年，自駕船市場規模預計達到180萬億韓元（約1.2萬億港元），今年預計市場規模達到95萬億韓元（約0.63萬億港元）。

責任編輯：李寶如