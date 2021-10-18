新加坡開放8國旅客免隔離入境 包括美英加

新加坡為加快恢復當地經濟，促進國際旅遊，決定進一步放寬入境限制。新加坡將於周二（19日）起，增加8個國家的已完成接種新冠疫苗旅客，包括美國、英國、加拿大的旅客，只要在出發及入境新加坡時病毒檢測呈陰性，即可免隔離入境。

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新加坡繼上月底率先容許德國與汶萊的已完成接種新冠疫苗旅客免隔離入境後，將於周二開始，進一步開放讓8個國家，包括美國、英國、加拿大、法國及意大利等，已完成接種疫苗的旅客免隔離入境。

打齊針的旅客只需在出發前48小時及入境當地時，作新冠病毒檢測且呈陰性結果，即可無需強制隔離。而新加坡將於下月15日起，向南韓已完成打針的旅客開放邊境。當局估計，每日最多有3,000名旅客透過「已接種疫苗通道」入境。

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新加坡有超過80%民眾已完成接種疫苗，總理李顯龍早前表示，新加坡不可能長期封鎖邊境，必須繼續在安全情況下重新對外開放邊境，企業及投資者需要在新加地開展區域及全球性業務，有關員工亦需要跨境洽談生意。

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責任編輯：郭麗明