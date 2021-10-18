【跨境理財通】理財通明正式開通 19間港銀入閘、3間僅提供南向通（附銀行名單）

▲ 理財通正式開通

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理財通正式開通。香港金管局公布19家可開展跨境理財通業務的香港銀行名單（參與南向通的銀行名單，參與北向通的銀行名單），相關銀行及其內地伙伴銀行經內地相關監管機構納入跨境理財通業務試點範圍後（由內地相關監管機構於今日另行公布），最早可以於明日（10月19日）一同開始提供跨境理財通服務。

金管局總裁余偉文表示，非常高興見到多間香港銀行已完成相關準備工作，可以開始推出跨境理財通服務。考慮到這將是很多零售投資者進行的首次跨境投資，當局會密切留意跨境理財通的運作情況，並與業界共同加強投資者教育及投資者保障工作。

早前金管局宣布有超過20間港銀提交申請，金管局指，會繼續處理餘下香港銀行提交的自我評估，並適時於金管局的跨境理財通網頁更新可開展跨境理財通業務的香港銀行名單。

另外，澳門金融管理局亦公佈已完成「跨境理財通」業務報備手續的澳門銀行清單，有關銀行明（19）日起可正式開辦相關業務。為配合業務試點的開展，澳門金管局上月已正式向全澳各銀行發出《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則》，明確提出相關監管要求。有意開展「跨境理財通」業務的銀行，須按照有關規定，完成報備手續後，便可正式開展業務。至今，本澳已有7間銀行向金管局完成了報備手續，並準備好正式開辦業務。

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