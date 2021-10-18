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【增聘人手】擬建立線上虛擬世界？　Facebook計劃5年內於歐洲招聘萬名專才

科技 17:30 2021/10/18

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Facebook宣布5年內於歐洲創造1萬個專業技能職位及招募人才。

最近Facebook積極發展線上虛擬市場。公司日前表示，計劃在未來5年內於歐盟招聘1萬名員工，助其建立稱為「元宇宙」的Metaverse，這將是個線上虛擬世界，人們可以在該虛擬空間以豐富有趣的方式交流互動。

【Facebook】Facebook新款VR頭戴式裝置疑似曝光 CEO朱克伯格親自試戴　

由於歐洲具有龐大的消費市場，以及眾多大學的所在地，Facebook宣布5年內於歐洲創造1萬個專業技能職位及招募人才，公司認為歐洲市場對Facebook而言非常重要。

Facebook 創辦人Mark Zackerberg在今年宣布發展Metaverse，先在公司內部籌組 Metaverse產品團隊，為Facebook Reality Labs的一份子，並由新任技術總監Andrew Bosworth帶領整個計劃。至於與Metaverse有關的產品Horizo​​n Workrooms已經展開公開測試，該產品可以讓用戶一起遠距工作、線上會議的VR體驗。

Facebook在今年9月底更宣布向Metaverse的研究專案與合作夥伴投資5,000萬美元，用作開發相關產品。

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記者：廖淑瑩

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