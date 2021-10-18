【互聯網監管】中國據報考慮要求騰訊開放媒體內容、允許搜索引擎接入　百度美股盤前升逾半成

▲ 【互聯網監管】中國據報考慮要求騰訊開放媒體內容、允許搜索引擎接入

據彭博引述消息人士指，中國工信部正在考慮要求騰訊 （00700） 、字節跳動等開放在其應用衍生的生態內容，讓包括搜索引擎在內的競爭對手，能夠接入訪問，並在搜索中顯示相關內容，以進一步消除互聯網企業之間的壁壘，並撼動互聯網廣告界。

騰訊旗下的微信應用中，擁有海量的文章及其他各式各樣的閱讀內容。據報工信部正在討論，讓這些閱讀內容開放予百度 （09888） 等搜索引擎，令這些內容可以直接在搜索引擎的結果中顯示。同時，據悉政府還考慮允許抖音等短視頻亦可在搜索結果中出現。

據報目前監管機構正在向各公司收集反饋意見，目前未知是否會推進。 百度今日開市跌2%，尾盤突然抽升，最終收報167.7元，升4.2%，全日成交8.74億元。

百度美股（美：BIDU）繼續反映潛在利好，盤前股價最新升5.4%，報172.5美元，折合相當於港股167.74港元。

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記者：梁安琪