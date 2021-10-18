【職場熱話】打工仔拒絕同事聚會 被篤背脊不合群感無奈 網民：不用怕別人背後說你

不知道大家平日在下班後，會不會相約同事一起吃飯或進行活動呢? 而當你們出席這些活動或飯局時，是真心把同事當成朋友般相處還只是當成一種應酬？近日有網民於網上討論區發文，指自己對於同事不斷邀約自己參與聚會感到十分煩惱。

樓主指，自己的同事們十分好動，平日在下班後有很多節日，並會相約一起參與，而他的同事也時不時向樓主發出邀請，但他卻一推再推，原因是他不想花太多的錢，而且每次的聚會也會弄得很晚很累，但樓主的同事卻因此說他不合群，甚麼也不參與，讓人感覺難以接近，他因而感到十分無奈，不知該怎樣做。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「5次的聚會去2次便經已足夠。」，「不去便不去，不用怕別人會在背後說你的。」，「關係好才去，不好的話便根本不需理會。」，也有人，指「裝窮是最好的方法，次次向別人借錢，那麼別人便不會再叫你了。」，「合群當然是重要，但有些東西是必須有底線的。」。

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另有網民，指「人在江湖，身不由己，有時候為了在工作上方便聯繫，也需要出席，不然你遇上甚麼事情時，別人也不會幫你。」。

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責任編輯：關海儀