【物流需求】FedEx Express增設兩條新航線　每周提供超過200班航次往返亞太區至歐美

▲ FedEx將透過開設兩條新航線，擴張其航空網絡。（FedEx Express提供圖片）

運輸需求上漲，FedEx Express宣布增設兩條新航線，以進一步增加運載量。新航線每周將提供逾 225 班航次往返亞太區至美國及歐洲，加強三地的貿易連接。

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鑑於亞太區經濟前景樂觀，FedEx將透過開設兩條新航線擴張其航空網絡。其中一條新航線連接位於法國巴黎的聯邦快遞戴高樂轉運中心與中國廣州的聯邦快遞亞太轉運中心，每週4次經日本大阪關西國際機場，每週一次經新加坡樟宜機場，為往返歐洲的亞太區客戶每週額外提供10班航次。

另一條跨太平洋新航線將往返台北、香港與美國安克雷奇和印第安納波利斯，每週五次途經安克雷奇返回台北，增加往返大中華區及北美地區的運載力。

除了上述全新洲際航線外，FedEx亦添置波音767廣體貨機，以取代波音757窄體貨機，提升其亞洲網絡的運載力，使印尼、越南、泰國和菲律賓的運載量增加近一倍。基於FedEx目前的營運模式，其波音 767 貨機的最大總有效負載能力將提升至約 60,000 公斤，同時，廣體貨機的燃油效率亦提高了38%。

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責任編輯：葉泳珊