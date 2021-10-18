【職場熱話】打工仔遇上無能同事難合作 向上司反映無果感煩惱 網民：既來之 則安之

不知道大家平日喜歡自己工作還是與其他同事一同合作呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己要與從未合作過的兩位同事一起負責一個項目，但在過程中卻發現兩位同事的工作態度和能力也十分差，他因此向老闆反映，但其卻以未請到人為由要求樓主先將就並好好帶領其他同事工作。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【職場熱話】打工仔本望轉工 卻獲現公司升職加人工 網民：旁觀者很難一概而論 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「既來之, 則安之。」，「這樣的好處是可以自己做所有的決定，不用與他們商量。」，「跟老闆物色一下好的人選，然後再炒了那兩位同事吧。」，也有人，指「最可怕的同事是工作能力低卻又要諸多意見，這樣才慘。」，「與其要帶著兩位同事工作，倒不如自己一個做還好。」。

另有網民，指「既然你老闆也說得如此明白，公司是因請不了人，才要你將就，那意味著即使你不認真工作，他也不會炒你的，因此你可以放心。」。

同場加映：【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀