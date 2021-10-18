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【職場熱話】打工仔遇上無能同事難合作 向上司反映無果感煩惱 網民：既來之 則安之

理財智慧 18:37 2021/10/18

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不知道大家平日喜歡自己工作還是與其他同事一同合作呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己要與從未合作過的兩位同事一起負責一個項目，但在過程中卻發現兩位同事的工作態度和能力也十分差，他因此向老闆反映，但其卻以未請到人為由要求樓主先將就並好好帶領其他同事工作。

樓主經歷：

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【職場熱話】打工仔本望轉工  卻獲現公司升職加人工   網民：旁觀者很難一概而論 下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「既來之, 則安之。」，「這樣的好處是可以自己做所有的決定，不用與他們商量。」，「跟老闆物色一下好的人選，然後再炒了那兩位同事吧。」，也有人，指「最可怕的同事是工作能力低卻又要諸多意見，這樣才慘。」，「與其要帶著兩位同事工作，倒不如自己一個做還好。」。

另有網民，指「既然你老闆也說得如此明白，公司是因請不了人，才要你將就，那意味著即使你不認真工作，他也不會炒你的，因此你可以放心。」。

 

同場加映：【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮

 

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責任編輯：關海儀

 

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