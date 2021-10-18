【異動板塊】內地動力煤期貨屢創紀錄高　煤炭股全綫急升　兗煤升逾一成領漲

內地煤炭期貨持續走高，其中動力煤主力合約觸及漲停，漲幅11%，每噸報1,829元人民幣，屢創紀錄高。焦炭主力合約漲停，漲幅9%，每噸報4,343.5元人民幣。



煤炭股今早普遍逆市造好，兗煤(01171) 升11.5%領漲，神華(01088) 升逾6%，中煤（01898）升5.7%，久泰邦達能源（02798）升6%，首鋼資源(00639)升4.4%。

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