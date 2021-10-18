【職場熱話】面試者遇上迷信公司 稱屬牛能賺大錢即被聘請 網民：先將就做著吧

不知道大家在面試時有沒有遇上過一些迷信的公司呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己在面試時遇上了一間十分迷信的公司，其要求生肖要對公司有利才會聘請他，雖然樓主最後也有被聘請，但卻害怕隨時會因風水、迷信的問題而被解雇，因而感到猶豫不決。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「 我多數不會在迷信的公司工作，因為真是太麻煩了。」，「 試過有公司問我時辰八字，出世時間。」，「下年若屬牛忌他，他便會炒你。」，也有人，指「為什麼不做？先做著再找下一份吧。」，「起碼這一年也不用害怕失業。」。

另有網民，指「做過一間公司，在見工時經已擺設了風水陣，後來問同事才知原來在見工時有算過我時辰八字才請，就連員工座位也有算過的，認真誇張。」。

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責任編輯：關海儀