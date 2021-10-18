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【大行點睇】大摩相信安踏股價15日內將升　現時為收集股份好時機

股樓投資 17:13 2021/10/18

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大摩發表報告，相信安踏(02020) 股價15日內將升，發生機率為70%至80%，評級「增持」。

大摩指，之前建議在安踏公布第三季和黃金周銷售情況後建倉，但疫情的重新崛起、宏觀條件的減弱、以及高基數不會支持市場情緒。安踏股價在過去一個月中調整18%，認為市場已經將近期的風險過度推斷到長期，因此目前是收集安踏股票的好時機。在短期內，該行預計管理層不會調低全年的零售銷售目標。

大摩指，安踏現價相當於2022年預測市盈率27倍，而2021年至2023年的潛在銷售年複合增長率為22%，盈利複合增長為28%。

 

【大行點睇】滙豐指港股過度調整　兩大板塊尋寶推薦7股

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撰文 : 周兆邦

安踏體育（02020） 港股

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