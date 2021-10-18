【人行政策】房地產借貸雖然增加 高盛料人行今年不再降準

高盛發表報告分析人行政策。該行指人行上周舉行記者會，回應市場關心的房地產信貸問題，以及第四季貨幣政策傾向，當局表明將放寬房地產信貸，同時維持流動性穩定，透過中期借貸便利（MLF）及公開市場採作調控市場流動性。

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高盛認為雖然政府如預期放寬房地產借貸，但壓制開發商借貸的大方向並沒有改變，預計未來金融機構將限制對發展商的貸款，特別是信貸情況較差的行業。該行又指，內地房貸在9月增長加快，但新增人民幣貸款減少，或許與近期反貪措施有關。

人行預期PPI今年第四季及明年溫和增長，CPI增長維持在目標區間，因此高盛估計人行今年不會再降準。





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