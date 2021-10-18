【ESG】駿隆專家授兩大攻略揀ESG基金 乘綠色金融順風車

▲ 駿隆的專家建議，宜揀歷史較悠久及資產值較大的ESG基金。

ESG（環境、社會及管冶）投資為大勢所趨，駿隆的專家提醒，捧場客若想跟風投資綠色金融零售基金，有兩大攻略才能真正置身綠色浪潮，間接為減廢節能出一分力。駿隆集團執行董事王玉麟回應本報查詢指，市面不少零售基金聲稱是涵蓋綠色元素，但是否屬於ESG基金必須先經證監會核準，投資者應在證監會相關網站查閱清楚。雖然綠色金融是時下的大潮流，但散戶應檢視ESG產品所涉獵的範疇，例如清潔能源、又或氣候變化等主題式產品，是否切合個人投資偏好；故宜找理財顧問先作甄選，以便選擇切合所需及風險承受能力的合適產品，達到可持續的投資增長。

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王玉麟又向小投資者忠告兩大貼士，作為涉足ESG基金的自保攻略，包括：（1）揀歷史較悠久基金，例如5年或以上以該ESG策略去營運；（2）資產值至少有10億美元（折合約78億港元），因基金規模太小，不合符經營效率，可能有撤消退市之憂。

此外，如以5年投資回報計，晨星指表現最好的債券基金，年率化回報2.87%，冠軍基金是貝萊德全球基金旗下美國政府房貸債券。這最標青的產品，其基金單張指，其投資的目標盡量爭取高收益，把不少於80%總資產投資美國政府、政府部門或機構發行、又或擔保的定息可轉讓證券。

上述長勝基金成立於1985年，距今36年，堪稱老牌產品，國際名嘴如債王格羅斯（Bill Gross）曾多次指美國債券市已經歷30年大牛市，料老牌基金也受惠。至於3大重倉債券，分別為：UMBS 30年TBA佔36.18%，GNMA 30年佔23.47%、FNMA 30年 2021 Production則為9.28%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪