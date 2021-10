【澳洲疫情】8成接種率唔夠安全 學者警告開關或令確診激增

隨著澳洲新冠肺炎疫苗的接種率不斷提升,澳洲準備重開邊境,容許己國民眾自由出外旅遊。有澳洲學者表示,即使澳洲疫苗接種率達8成,但若類似Delta變種的病毒傳入,當地疫情恐面臨大規模爆發。學者更指當局應理解,即使大規模接種新冠疫苗亦不可能完全防範新冠病毒。

新南威爾士大學(University of NSW)健康大數據研究中心(Centre for Big Data Research in Health)教授漢利(Mark Hanly)帶領團隊,透過預設傳播率、疫苗接種速度等多個數據變量,建立模型了解確診及住院病例數目影響,並在周一(18日)在澳洲醫學雜誌發表結果。

團隊發現,若有傳染性與Alpha變種(即英國變種)相似的病毒傳入,澳洲重開邊境後若民眾佩戴口罩及保持社交距離,社區感染個案會有增加,但重症住院患者數目非常少。

但若傳入的病毒傳染性與Delta變種(即印度變種)相若,即使8成16歲或以上民眾完成疫苗接種,確診及住院人數均會激增。模型結果更發現,爆發規模與當局允許入境的外國民眾數目無關,每日2,500人或每日1.3萬人入境推論結果一致。研究團隊表示,當局屆時將需採取更嚴格的公共衛生防疫措施。

研究團隊指,模型提醒政治和公眾健康系統的決策者,不應只關注取消防疫限制所需要的疫苗接種門檻,更應該意識到,縱然大規模接種疫苗亦不可能完全防範新冠肺炎病毒。

澳洲迪肯大學 (Deakin University) 流行病學主席本內特(Catherine Bennett)表示,模型假設澳洲社區內不存在病毒傳播,但現實情況並非如此。當局將放寬疫情限制,但不會完全取消。

責任編輯:李俊儀