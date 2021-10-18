【澳洲疫情】8成接種率唔夠安全 學者警告開關或令確診激增

隨著澳洲新冠肺炎疫苗的接種率不斷提升，澳洲準備重開邊境，容許己國民眾自由出外旅遊。有澳洲學者表示，即使澳洲疫苗接種率達8成，但若類似Delta變種的病毒傳入，當地疫情恐面臨大規模爆發。學者更指當局應理解，即使大規模接種新冠疫苗亦不可能完全防範新冠病毒。

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新南威爾士大學（University of NSW）健康大數據研究中心（Centre for Big Data Research in Health）教授漢利（Mark Hanly）帶領團隊，透過預設傳播率、疫苗接種速度等多個數據變量，建立模型了解確診及住院病例數目影響，並在周一（18日）在澳洲醫學雜誌發表結果。

團隊發現，若有傳染性與Alpha變種（即英國變種）相似的病毒傳入，澳洲重開邊境後若民眾佩戴口罩及保持社交距離，社區感染個案會有增加，但重症住院患者數目非常少。

但若傳入的病毒傳染性與Delta變種（即印度變種）相若，即使8成16歲或以上民眾完成疫苗接種，確診及住院人數均會激增。模型結果更發現，爆發規模與當局允許入境的外國民眾數目無關，每日2,500人或每日1.3萬人入境推論結果一致。研究團隊表示，當局屆時將需採取更嚴格的公共衛生防疫措施。

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研究團隊指，模型提醒政治和公眾健康系統的決策者，不應只關注取消防疫限制所需要的疫苗接種門檻，更應該意識到，縱然大規模接種疫苗亦不可能完全防範新冠肺炎病毒。

澳洲迪肯大學 (Deakin University) 流行病學主席本內特（Catherine Bennett）表示，模型假設澳洲社區內不存在病毒傳播，但現實情況並非如此。當局將放寬疫情限制，但不會完全取消。

責任編輯：李俊儀