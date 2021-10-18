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【大行報告】 內房政策或見放寬 大摩重申內房股吸引

股樓投資 17:03 2021/10/18

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大摩發表研究報告指，內房板塊估值已跌至谷底，認為未來會受惠於愈來愈有可能出現的政策拐點，因此將內房行業觀點提升至「吸引」。該行認為，現時的風險回報比有可取之處，因違約風險和房地產市場的疲軟已經在很大程度上被市場反映。

【監管風暴】 傳金融機構將受監管 內地正審查國有銀行 與恒大及螞蟻等民企關係【見下頁

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該行指出，人行上周五（15日）就第三季金融統計數據舉行新聞發布會，內容涉及與房地產行業相關的信息，包括人行預計在房價穩定後抵押貸款將恢復正常；一些金融機構對開發商的去槓桿化反應過度，暫停了開發貸款的再融資。該行更指，人行在上月底曾與主要銀行開會商討，並敦促各行要維持予開發商的正常再融資，支持穩定和健康的房地產市場。

大摩重申，港股中，華潤置地（01109）、龍湖集團（00960）及融創中國（01918）為行業首選。

同場加映﹕【iM會客室】恆大外債骨牌 下周見真章

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記者：郭秀慧

地產 融創中國（01918） 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109） 大行報告

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【人行政策】房地產借貸雖然增加 高盛料人行今年不再降準

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