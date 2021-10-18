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【大行點睇】滙豐指港股過度調整　兩大板塊尋寶推薦7股

股樓投資 17:02 2021/10/18

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滙豐研究發表報告，指本港股市過去數周跑輸全球市場，監管不確定性帶來的陰霾持續，未有放鬆跡象。不過考慮到本港市場股價過度調整，估值吸引，基本面改善的特定板塊提供良好投資機會。

報告稱，留意到金融及公用板塊的投資機遇，該行近期提升金融板塊的看法，由「中性」上調至「增持」；另在加快向綠色能源轉型下，近期「電荒」展現了公用股的機遇。


該行表示，近期市場上調對企業盈測，反映公司基本面及盈利能力改善。本港11個核心板塊之間，今年9月金融及公用板塊獲最大幅度盈測上調。相反，必需消費品板塊面臨風險最大，該行留意到9月每股分派預測下調幅度最大，達40%。地產板塊過去一個月亦有每股盈測最大幅度下調，達43%。


該行對本港股票持「增持」看法，在金融、公用及地產板塊看到機遇，推薦7股：

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同場加映：【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

華潤電力（00836） 港股

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