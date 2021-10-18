【中電控股】經濟復甦帶動中電首三季售電量增4.1%　第三期中期息維持0.63元

▲ 中電主席米高嘉道理指，中電將繼續專注投資項目，以減少香港在供電方面的碳排放

中電控股 （00002） 公布，今年首三季香港售電量增加至27,506百萬度，較去年同期升4.1%。其中，基建及公共服務用電量增幅最大，達5.9%，商業及製造業用電量亦分別增4.2%及3.8%，住宅用電則增加2.4%。

中電解釋，隨政府推行疫苗接種及放寬社交距離限制，更多市民恢復上班及上學，香港經濟逐步復甦，電力需求有所上升，同時今年夏季天氣炎熱，用電量亦因而增加。集團同時宣派第三期中期股息每股0.63元。

中雷承諾2040年淘汰所有燃煤發電資產，詳見【下一頁】

主席米高嘉道理指，中電將繼續專注投資項目，以減少香港在供電方面的碳排放，龍鼓灘發電廠興建中的第二台聯合循環燃氣渦輪機組的前期土木工程已完工，相關的工程設計、採購和建造合約進展順利。機組預計於2023年投入服務。海上液化天然氣接收站項目現正按計劃開展接收站的裝置及海底輸氣管道鋪設工程，料2022年完工。

隨離岸風力發電機的成本效益不斷提升，中電正就在香港東南水域興建離岸風場的可行性，進行前期研究工作，以開拓增加本地可再生能源發電的機會。

截至9月底，「可再生能源上網電價」計劃已獲審批或接駁至電網的項目，總發電容量逾239兆瓦，並已安裝逾110萬個智能電錶。

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