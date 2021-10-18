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【高息股攻略】兩間發展商受惠《施政報告》　股息率4.9厘及5.7厘

18:04 2021/10/18

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市傳「遊戲規則改變」的本地地產股，《施政報告》最終沒對行業重招出擊。其中，新地 （00016） 最新收報101.9元，多日企穩百元水平，現價股息率近4.9厘；恒地收報31.8元，股息率近5.7厘，並間接受惠《施政報告》倡議起新港鐵站。專家指，零售市道恢復及樓價企穩，亦有利地產商盈利。

本地地產股息率最高7.7厘，詳見下圖：

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新一份《施政報告》建議研究於白石角香港教育大學運動中心用地，興建科學園／白石角站，兩間地產商將可間接受惠。新地以2019年2月以63.1億元投得的白石角優景里地皮，可建樓面94.9萬平方呎，每呎樓面地價僅6,646元。

恒地 （00012） 的蕉坑項目則採用公私營合作模式發展，可建樓面涉約141萬平方呎，擬建9幢10至15層高的住宅大廈，提供2,198伙，當中3幢擬建公營房屋，提供約900伙。

不過，恒地和新地是目前擁有最多農地的發展商，據大行報告，分別擁有4460萬平方呎及3100萬平方呎農地。特首林鄭月娥受訪時提及，政府將會首次動用公權力收回漁塘濕地。她又強調，政府會多管齊下興建公營房屋，「需要收地就收地」。擁有較多農地土儲的發展商有一定政策風險。

摩根資管許長泰：樓市穩定有利地產股盈利

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰指，10年期美債息年底預計可升至1.7至1.8厘，債券利率上升，往往削弱傳統收息股吸引力，而地產商基本面吸引，認為估值合理。

許長泰指，地產股估值合理，如本地重拾經濟動力，零售市道恢復，可刺激地產商物業租賃收入；另香港樓市短期穩定或有輕微升幅，亦有利地產商盈利表現。

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