【體育用品股】安踏第3季銷售增長放緩、股價曾逆市曾跌5%　券商齊降安踏目標價

▲ 【體育用品股】安踏第3季銷售增長按年放緩 FILA僅錄單位數增長

體育用品國牌安踏 （02020） 第三季包括實體店鋪及電商平台，全部品牌增長均放緩。安踏自家品牌第三季按年錄得10%至20%低段正增長，而2019年同期則有中段正增長，反映增長有所放慢。FILA 品牌產品第三季零售值僅錄得中單位數增長，而2019年同期最少有25%增幅；其餘品牌產品第三季錄得35%至40%增長，與2019年同期的一倍升幅有明顯差距。

安踏股價曾逆市跌逾5%，低見118.7元。

摩通將安踏連降兩級叫沽

安踏第三季銷情未如理想，券商齊降目標價。摩通將安踏評級調低兩級，由「增持」下調至「減持」，目標價100元。

安踏早前將每手單位拆細，詳見【下一頁】

摩根士丹利亦降安踏目標價，由185元降至160元，以反映FILA於2022至2023年較低的銷售增長目標。大摩認為，FILA品牌熱潮仍未減退，市佔率亦見增長，但短線受宏觀經濟、疫情及黃金周表現較差拖，料第四季增長達10%，但全年增長指引由30%降到20%至25%；安踏品牌全年銷售料增長兩成以上。

野村指，安踏第三季零售銷售額只有低雙位數增長，較第二季的增長35%至40%及第一季的增長40%至50%明顯放慢，而安踏受疫情影響相對較小，因其門市主要位於二、三線城市。FILA上季面對的挑戰較大，因門市主要位於高線城市及商場，隔離政策令人流減少。FILA上季銷售放慢至中單位數，遠低於2019年的增長25%至30%，亦遜於第二季的增長30%至35%，及第一季的增長75%至80%。管理層相信，FILA今年銷售仍能增長20%至25%，但隨規模擴大，長線增長目標料在雙位數，並將目標由數量移至質量，冀打敗國際品牌對手。

野村：FILA在鞋履、女性及其也運動領域仍有潛在增長空間

野村認為，FILA在鞋履、女性及其也運動領域仍有潛在增長空間，但基於高端市場競爭趨激烈，因此將FILA今年增長預測由34.7%，降至25%。

野村稱，第三季銷售下滑料是整個體育用品股面對的問題，主要受疫情、水災及天氣影，相信本土體育用品股第四季銷情會有改善，安踏管理層亦看好第四季表現。野村維持安踏「買入」評級，但降低其2021至2023年銷售預測至增長3.1%至3.4%，目標價亦降5%至194.6元，相當於2022年預測市盈率45倍。

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記者：林淑如