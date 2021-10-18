▲ 【內房危機】穆迪下調佳兆業評級至B2級、續列負面觀察 佳兆業：如期支付兩筆境外債息

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內房債務危機成為國際關注，佳兆業集團 （01638） 向外電披露，會如支付10月16日、10月22日到期的美元債利息，涉及金額為7525萬美元（約5.87億港元）。不過，國際評級機構穆迪最新照下調佳兆業信貸評級，將其企業家族評級從B1下調至B2，預期佳兆業在融資條件緊張且大量債務到期的情況下，未來6至12個月內流動性將減弱，再融資風險將加大。

佳兆業雖然在公布中期業績時宣布，三條紅線全數達標，但其債務規模仍令評級機構看淡。

穆迪同時還將佳兆業債券的高級無擔保評級從B2下調至B3，並繼續將佳兆業各類評級列入「負面展望」觀察名單，因考慮到營運和融資環境的挑戰，該公司在未來12至18個月內產生足夠的經營現金流來償還所有離岸債務的能力存在不確定性。

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穆迪指，佳兆業在2022年年底前有大量債務到期，包括32億美元（約249億港元）境外債券，認為公司以合理成本發行新債務具有不確定。

截至6月底，佳兆業有未受限現金380億元人民幣，同時有250億元人民幣流動負債，相信短期內可利用內部資金支付，但未來財務彈性視為資本市場能否改善。

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