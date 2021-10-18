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小室圭相隔三年再與真子相見 入宮拜訪準外父外母

環球社會熱點 16:50 2021/10/18

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日本王室真子公主將於本月26日與平民未婚夫小室圭成婚，後者於周一（18日）乘坐專車，抵達秋篠宮文仁親王的住處，與準外父外母見面。今次亦是真子與小室圭時隔3年再次見面。共同社報道指，小室圭會介紹美國生活情況，以及如何處理其母親涉及的金錢糾紛。

真子公主小室圭本月底結婚 美媒封日版哈里梅根 （第二版） 【下一頁】

共同社報道指，小室圭於周一早上7點50分從橫濱市住所出發，乘坐由宮內廳準備的車輛，前往秋篠宮文仁親王及家人的住處，拜訪準外父外母。小室圭身穿深藍色西裝配領帶，剪去從美國返日時束起的長髮，以一身清爽短髮亮相。

現年30歲的小室圭與29歲的真子將於本月26日結婚，這次探訪亦是二人時隔3年後，終於再次見面。據悉小室會向文仁親王介紹自己在美國生活的情況，及如何處理導致與真子的婚事押後3年﹑其母親涉及的金錢糾紛。

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小室圭在2018年8月前往美國讀法律課程，今年7月在紐約參加司法考試。雖然考試結果未揭曉，但小室圭已獲當地律師事務所聘用，並於上月返回日本。

真子公主年內完婚 婚後或移居美國 【下一頁】

真子公主婚後將脫離王室，與小室圭移居紐約生活。真子本來可享多達約1.5億日元（1,043萬港元）的一次性補貼，但她決定不會領取，為日本皇室女性成員首次破例不領取補貼。

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責任編輯：郭麗明

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