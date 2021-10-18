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【職場熱話】 求職者當面被指不適合 事後驚見公司偷用構思辦活動 網民：真是太無良

理財智慧 18:38 2021/10/18

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不知道大家平日見工面試時，有沒有遇過不愉快或不公平的事情呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己發現其日前在面試時指明不會錄取他的公司，偷用了他於當時進行匯報的構想，樓主於是感到心有不甘，提出若公司要求面試時需進行匯報，他則會要求收取費用，免得到頭來自己付出了時間卻甚麼也沒有。

樓主經歷：

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【職場熱話】港男憂供樓壓力   老婆成功問老闆借10萬糧    反惹疑慮 網民：會不會想太多了？下一頁】 

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「發生這一類情況的次數實在是太多了。」，「設計類的工最常出現這種事情。」，「經常也是這樣，多年前也有大公司用這一招偷我的構想。」，也有人，指「快點開公司名吧」，「有太多無良公司了。」，「公司選擇你時，你也應選擇公司。」。

另有網民，指「這些公司是因為知道你們不敢告，也沒有錢告它，才會這樣的，下次面試可以存儲好電郵和作品，然後告它侵權，向小額錢債審裁處拿錢」。

 

同場加映：【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮

 

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責任編輯：關海儀

 

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