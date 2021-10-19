主題投資在亞洲的興起 

近年，隨着投資者日益追求以前瞻性的策略取得長期增長，主題投資開始興起。根據安盛投資管理的報告，截至2020年底，全球主題基金的資產規模約為5.26萬億港元。巨大的增長潛力是主題基金逐漸成為主流的原因之一。主題基金資產自2018年至2020年第四季的年均增長為37%，而單是2020年就增加了77%。在疫情期間，主題基金亦屬於少數在市場低迷時期受資金追捧的基金類型。



根據Broadridge受安盛投資管理委託所進行的一項研究顯示，75%的基金挑選者因為意識到企業難以被傳統界別或行業分門別類，於是愈趨從主題角度思考。亦有人認為只按地域或行業類別來審視投資機會是一種過時的思維方式，於是轉投主題基金，以便投資於更廣泛的跨行業和區域性趨勢。

資金流入主題基金：亞太區為第二大地區 資金主要流入新興科技

以亞太地區為例，在全球5.26萬億港元的主題基金資產規模中，該區約佔32%，是僅次於歐洲的第二大地區。2017年至2020年期間，亞太區主題基金資產管理規模的三年複合年均增長率為34%，而2020年的增長率為66%，反映主題基金近年來愈來愈受歡迎，而且在疫情開始後更甚。

在主要的宏觀主題組別中，「新興科技」為過去三年增長最快的主題，並在2020年達到其增長率高峰。該組別包含以「顛覆性科技」、「人工智能（AI）與機械人」和「其他科技」等宏觀主題為目標的基金，佔全球主題基金資產管理規模的35%，僅隨其後的為「可持續發展」組別（30%）。

在2017年至2020年期間，亞太區有超過779億港元資金流入「其他科技」，以及約779億港元流入「顛覆性科技」，接着是其他宏觀主題，例如「其他可持續發展」、「其他消費轉變」和「潔淨能源」。從全球來看，基金挑選者都認為科技將是未來10年最重要的趨勢。

解讀「主題基金」：主題與行業

儘管主題基金在專業投資界很受歡迎，但主題投資的格局有時會給人過於複雜多元的印象。資產管理公司採用了幾種不同的方法來劃分基金，但繁多的基金總類可能會令人難以理解 。

簡言之，主題基金瞄準特定的趨勢和主題（例如機械人或AI基金），它們與按行業分類的基金（例如科技業基金）不一樣。主題基金側重於長期的結構性趨勢，例如科技在生活各個方面的普及化、醫療支出不斷增加，以及電商加快推陳出新。另外，值得注意的是，將ESG納入基本面分析並構成資產管理公司策略一部分的基金不被視為主題基金。

不過，投資者亦需要確保有關基金確實是「主題性」的。在選擇主題基金時，投資者應評估投資組合是否正確反映指定的主題目標。可靠的資產管理公司在提高主題基金的純度和集中度方面秉持高標準，同時採取靈活的方式管理基金，可以幫助投資者抓緊市場轉變帶來的機會。

主題基金將在未來幾年繼續於基金業中發揮重要作用，而隨着投資者試圖進一步分散投資組合的風險，它將成為亞太市場的重要基金類別。具備這類投資後，亞洲投資者將有能力抓住快速湧現的主題和機遇，把握該領域的增長。