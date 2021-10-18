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【濠賭股】 珠澳放寬通關 周二開始無須隔離14日 濠賭股應聲彈

股樓投資 16:28 2021/10/18

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珠澳放寬通關防疫措施，帶動濠賭股逆市上升。珠澳聯防澳工作組今日（18日）公布，明天中午12時起，經珠澳口岸入境珠海，只要持有48小時內核酸檢測陰性證明，無須隔離14天。

大行予銀河娛樂投資評級及目標價﹕

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    +5

兩大龍頭股銀河娛樂（00027）及金沙中國（01928）最多升4.1%及4.6%，收報41.2元及17.3元，升3.4%及3.6%；永利澳門（01128）報6.98元，升4.2%；美高梅中國（02282）報5.66元，升2.2%；澳博（00880）報5.64元，升2.7%；新濠國際（00200）報9.64元，升1.9%。

澳門月初發現多宗新冠病毒確診個案，原定於10月4日的珠澳口岸免檢疫通關安排隨即取消，而澳門現已完成「重點區域及人群的核酸檢測計畫」，逾8萬人經採樣後沒有發現陽性個案。

同場加映﹕【iM會客室】恆大外債骨牌 下周見真章

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記者：郭秀慧

經濟 澳門 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027）

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