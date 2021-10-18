海茵莊園本周內上載樓書　料最快本周公布價單　月底前開售　主打開放式及一房戶

將軍澳即將有新盤開售。由九建（00034）發展的新盤日前命名為「海茵莊園」，九建高級銷售經理陳淑芳表示，項目銷售籌備接近完成，將於本周上載樓書。她續指，最快於本周推出首張價單，首批單位約312伙，實用面積約由200平方呎起，至427平方呎，主要為開放式及一房間隔。而項目售價方面，將參考同區盤成交，有望月底前開售。

資料顯示，海茵莊園Manor Hill位於將軍澳石角路1號，共有2座，提供1,556伙單位，戶型涵蓋開放式至三房間隔，當中九成為開放式至一房戶，實用面積由約200平方呎起，為全將軍澳最細單位，亦為日出康成一帶唯一提供開放式戶之項目。海茵莊園預計關鍵日期為2022年8月31日。

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