【香港出口】8月份出口貨量升18.6%　價格升6.1%

▲ 香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升18.6%及21.0%。（資料圖片）

政府統計處今（16日）公布8月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與去年同月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升18.6%及21.0%。而價格方面，商品整體出口價格及進口價格分別上升6.1%及6.0%。

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2021年首8個月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升24.3%及22.4%；出口價格及進口價格則分別上升3.8%及3.7%。經季節性調整的數字顯示，截至2021年8月為止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升1.6%及2.0%。



與去年8月比較，今年8月輸往台灣（36.3%）、日本（26.8%）、中國內地（內地）（19.1%）及美國（16.3%）的整體出口貨量錄得雙位數字升幅。同時，輸往印度（7.9%）的整體出口貨量亦上升。



與此同時，輸往台灣（9.6%）、內地（8.9%）、印度（4.6%）及日本（0.5%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往美國的整體出口價格下跌0.7%。



2021年8月與2020年8月比較，來自韓國（32.4%）、新加坡（24.3%）、內地（22.9%）、日本（17.1%）及台灣（13.5%）的進口貨量錄得雙位數字升幅。



與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：台灣（16.4%）、韓國（13.3%）、新加坡（11.0%）、內地（4.4%）及日本（1.0%）。

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責任編輯：葉泳珊