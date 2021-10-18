【人臉辨識】可減少排隊購票人數？　莫斯科地鐵推出人臉辨識支付工具Face Pay

▲ 莫斯科交通局近日於莫斯科地鐵推出Face Pay人臉辨識支付服務。乘客入閘前，無需購票或手機支付，只要掃瞄面部即可入閘。

港鐵、專營巴士及小巴等近年逐步引入二維碼（QR Code）電子支付功能，而莫斯科交通局近日於莫斯科地鐵推出Face Pay人臉辨識支付服務。乘客入閘前，無需購票或手機支付，只要掃瞄面部即可入閘。

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莫斯科市民須透過當地的地鐵程式Moscow Metro來設定Face Pay，於Moscow Metro中連結自己的照片、用來支付車票的信用卡資訊，以及當地的公共交通工具儲值卡Troika。市民於莫斯科地鐵的特定入口時，完全不需出示手機或Troika卡，只需讓攝影機掃瞄面部，就能進入地鐵站。

莫斯科交通局強調，所有存放在Moscow Metro程式中的資料都是加密，而攝影機所比對的是程式中存放的生物金鑰，而非人面影像或個人資料。

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當地於2013年發行Troika儲值卡，至今已售出超過3,600萬張Troika卡，而且在莫斯科有就9成的市民搭乘交通工具時都使用Troika卡。今年9月，交通局就讓市民透過Moscow Metro程式代替Troika儲值，同時開始試驗Face Pay。

負責交通事務的莫斯科副市長Maxim Liksutov指出，預計在未來2至3年間，會有10至15%乘客定期使用Face Pay。當局未來將根據市民的需求，擴大Face Pay的部署。

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記者：廖淑瑩