【人幣定存】人幣定存最高息13.88厘 中資行拆解推破頂息玄機

▲ 南商大加7天人民幣短存年息3.88厘至13.88厘，晉級高息王。

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南商推7天人民幣定期存款享13.88厘超高年息，頓變市場冠絕全城的破頂息，而今天（10月18日）暫只得華僑永亨作還擊，調高半年及一年人幣定存年息0.05厘，新息率分別報2.45厘，以及2.25厘。此外，南商拆解近期連環出招推多個逾2.5厘或以上特惠息的原因，主因是其他主流貨幣仍陷超低息，令具息差優勢的人民幣定期存款一直受捧，遂順應市場所需。專家料大小行的人民幣搶存戰升級，而在岸價今午守穩6.4388高位，未受內地第3季GDP遜預期所累，追息族難得滙息兼收。

南商回應本報查詢指，現時港元及美元定期存款利率偏低，故利率較高的人民幣定存受到尋求穩定回報、以及財富增值的客戶歡迎，例如南商「人民幣快閃定期存款」，客戶憑新資金可享人民幣定期存款優惠年利率，分别為：98天2.5厘、6個月2.65厘、12個月2.7厘，起存金額為10萬元人民幣。當中，12個月存期更為「月月派息」，突破一般定期存款於到期時才能收取利息的限制，每月利息自動存入客戶的指定賬戶，讓客戶可以保持一定的現金流，資金運用更為靈活。而上述快閃推廣期至本周四（10月21日），額滿即止。

中資行客戶擁內地帳戶享更高息【下一頁】

談及短期定期存款，南商又指，兌換資金定期存款推廣則較受有用款需要的客戶歡迎，該行近日特別加推「倍高息快閃定期存款」推廣，個人客戶憑港元兌換資金，可享7天人幣定存優惠年利率13.88厘，起存金額低至等值港幣1000元。其他外幣方面，南商亦推出「倍高息定期存款」推廣，客戶憑兌換資金敘做外幣定存，可享7天英鎊12厘、加元10厘、紐元8.50厘、澳元8厘、以及美元5厘的優惠年息，起存金額亦是等值港幣1,000元。而「倍高息快閃定期存款」及「倍高息定期存款」，10月28日，額滿即止。

綜觀今天離岸1周拆息報3.23厘，而大小銀行的同期定存皆高於拆息，牌面上不惜蝕本搶存，各行7天人幣定存年息如富邦有8.8厘，中銀香港 （02388） 、集友及星展同期短存皆有10厘、信銀國際則為10.8厘，建行亞洲上周更突推11厘，跟滙豐（HSBC）看齊，恒生 （00011） 高達12厘。可是，高處未算高，南商勁加7天人幣定存年息3.88厘後，新息率至13.88厘，因而奪冠雄霸高息榜。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪