【阿里巴巴9988】淘寶APP推出長輩模式　升級藥物搜索功能、影相識別藥品

▲ 阿里巴巴淘寶APP推出長輩模式

「雙11」購物節即將殺到，阿里巴巴 （09988） 淘寶APP在「雙11」開始前，推出長輩模式及升級藥物搜索功能，協助長者掃除網購障礙。該模式由三部分組成：簡化資訊、放大字體、推出語音助手。

長輩模式包括了首頁和「我的淘寶」等頁面，也將搜索、商品詳情頁、訂單確認頁等內容引入適老化概念。跟標準模式最大分別是，商品展示從雙列變為單列，商品圖片及名字都會放大，「我的淘寶」頁面變得更加清晰及簡潔。

基於不少銀髮族受視力影響或不便打字，長輩模式推出智能助手「淘小寶」，讓長者用戶通過語音搜索心水產品，也能通過智能助手聯絡官方客戶服務。

▲ 切換長者模式後，淘寶APP首頁介面字體會放大（見圖左），商品展示從雙刊變成單列。當點選搜索欄的相機標誌就能使用「淘寶拍照」功能，用戶可以對準藥盒拍照，搜索同款藥物，淘寶APP更貼心地提供用藥建議及禁忌（見圖中、圖右）。

另外，淘寶APP在最新版本中推出「拍藥瓶買藥」功能，通過淘寶APP首頁右上角的「淘寶拍照」功能，識別特定藥品。

長者用戶可以對準藥盒拍照來搜索同款藥品，淘寶APP更會追加該款藥品所針對的疾病類型、用法用量等用藥提示，點進提示的詳情頁還能看到相關用藥禁忌，協助用戶了解藥品資訊。

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編輯：區嘉俊