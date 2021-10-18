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【互聯網券商】Longbridge長橋港美股交易app於香港推開戶獎賞　存入百萬元可獲iPhone13 Pro

Hot Talk 15:54 2021/10/18

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【互聯網券商】Longbridge長橋港美股交易app於香港推開戶獎賞

互聯網券商Longbridge長橋宣佈，旗下港美股證券交易應用程式Longbridge即日起正式開啟香港市場營運。即日起至11月5日期間，於Longbridge完成開戶、入金等步驟，即可享有「港美股終生免佣」權益 ，還可領取獎賞，包括開戶可免費獲得迪士尼股票一股（價值約1,400元），存入金額達50萬元或以上可免費領取256GB的深灰色iPad mini 6一部；存入金額達100萬元或以上可免費領取512GB的石墨色iPhone13 Pro一部。

邀請親友註冊App，亦可免費獲得價值6美元的PLTR股票卡一張，有關獎賞不設上限。

Longbridge長橋於2019年3月正式成立，是一間來自新加坡的社交型證券經紀服務商，由東南亞大型綜合金融集團新加坡輝立旗下資本、風投機構元璟資本等機構戰略投資，並由來自新加坡和香港的資深金融管理者，以及來自阿里巴巴 （09988） 、字節跳動等科技巨企技術專才組成的創始團隊成立推出。

相關文章：【互聯網監管】富途急瀉環球網友恐慌　日本網友Twitter急問原因

相關文章：【互聯網監管】內資券商批跨境互聯網券商或無牌照展業　富途：影響不涉及香港客戶（第二版）

港股 美股 字節跳動 阿里巴巴－SW（09988） 新加坡 阿里巴巴 香港
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