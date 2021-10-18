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【ET講股通】梁耀康：體品追落後（第二版︰加入文字內容）

股市 15:40 2021/10/18

分享：

恒生指數一度急瀉逾400點，尾市拗腰回升78點，收報25409點；科指升近0.1%，報6324點。車股續逆市上揚，體育用品股亦造好，獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

Time code：
00：00 - 港股今日市況解讀　恒指受科網股回軟拖累
01：13 - 大市未因內地公布GDP數據急跌
04：05 - 資源股反彈回穩　談洛陽鉬業 （03993） 中國鋁業 （02600） 、紫金礦業 （02899）
07：10 - 澳門娛樂場所措施放寬利好博彩股
07：53 - 體育用品股可買強勢股　料受惠換季、北京冬奧等因素
13：06 - 換季冬裝需求上升　可留意波司登 （03998）
14：13 - 汽車相關股耐世特 （01316） 、協鑫新能源 （00451） 分析
16：20 - 港股收市市況速報及分析
16：57 - 股票分析：恒生銀行 （00011） 、匯控 （00005） 點揀？
19：53 - 股票分析：北控清潔能源 （01250） 0.1元持貨前景點睇？
21：57 - 股票分析：石藥集團 （01093） 前景點睇？也談藥明生物 （02269）
25：57 - 股票分析：環球新材國際 （06616） 應否沽出？
26：55 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

立即登入：https：//video.hket.com/video/3082337

*《石Sir午市閒談》今日推介中銀香港 （02388） 【按此】*

*《ET午市精點》50天線得而復失 數據後恒指缺乏方向（附Time Code）【按此】*

*《ET開市直擊》【ET開市直擊】資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠（附time code）【按此】*

 

欄名 : ET講股通

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